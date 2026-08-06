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Aufgepasst, diese Urlaubsmitbringsel können richtig Ärger machen

Wer Souvenirs aus dem Urlaub mitbringt, sollte auf einige Dinge achten. (Symbolbild) picture alliance / photothek.de | Florian Gaertner

Ob Spirituosen, Korallenschmuck oder Designer-Kopien: Wer Souvenirs aus dem Urlaub mitbringen möchte, sollte wissen, was er tut. Sonst kann es bei der Einreise Probleme geben.