Auf frischer Tat ertappt: Mathelehrer war nebenbei Koksdealer

Ein Mathematiklehrer hat sich in Italien nebenbei als Kokain-Dealer betätigt – nun hat die Polizei den Mann in Perugia in Mittelitalien festgenommen.

Der 52-Jährige sei beim Verkauf von Kokain ganz in der Nähe seiner Wohnung auf frischer Tat ertappt worden, erklärte die italienische Finanzpolizei am Donnerstag. Der Mann habe ein „Doppelleben“ geführt und nach außen „unverdächtig“ gewirkt. Tagsüber habe er Schüler in Mathe unterrichtet und in seiner Freizeit habe er sich dann dem Drogenhandel gewidmet.

Das könnte Sie auch interessieren: Was ist das denn? Stadtteil schmunzelt über diesen Nackedei

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Lehrers in San Giustino nordwestlich von Perugia fand die Polizei eine Präzisionswaage, Schneidewerkzeuge und Bargeld. Laut den Behörden verdiente der Verdächtige mit mindestens 200 Verkäufen rund 10.000 Euro, was etwa sechs Monatsgehältern eines Lehrers in Italien entspricht. (afp/mp)