Auf freier Strecke: ICE-Lokführer stoppt – und steigt plötzlich aus

Auf der Fahrt von Hamburg nach Berlin hält ein ICE plötzlich auf freier Strecke an. Der Lokführer steigt aus – und für die Fahrgäste gibt es eine ungewöhnliche Durchsage.

Der Lokführer eines ICE hat auf der Strecke von Hamburg nach Berlin vor einem Bahnübergang gestoppt – und diesen dann selbst gesichert. Es habe eine kurzzeitige Störung an dem Übergang gegeben, sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn der Deutschen Presse-Agentur. „In solchen Fällen sieht das Regelwerk vor, dass der Lokführer den Bahnübergang manuell technisch sichern kann.“

Lokführer sichert Bahnübergang selbst – „regelgerechtes Vorgehen“

Er erhalte dafür einen entsprechenden Befehl von der Fahrdienstleitung. „Die manuelle technische Sicherung, die äußerst selten ist, verhindert, dass die Strecke gesperrt werden muss“, sagte die Sprecherin. Manuell eingeschaltet wird die Anlage in der Regel an einem Schlüsselschalter. „Die Sicherheit des Eisenbahnverkehrs ist dadurch zu keiner Zeit beeinträchtigt, es handelt sich um ein regelgerechtes Vorgehen“, sagte die Sprecherin.

Das könnte Sie auch interessieren: Stellwerksausfall! Massive Störungen auf wichtiger Bahn-Strecke

Der ICE hatte am Dienstagabend nahe Stendal (Sachsen-Anhalt) plötzlich angehalten. Die Fahrgäste wurden per Durchsage darüber informiert, dass der Lokführer den Zug verlasse, um den Übergang zu sichern. Nur wenige Minuten später fuhr der Zug weiter. (dpa)