Rettungskräfte stehen neben dem verunglückten Bus.

Bei dem Busunglück sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, mehr als 20 wurden verletzt. Foto: imago/Xinhua

  • Antalya

Auf dem Weg in den Mittelmeer-Urlaub: Neun Tote bei Busunfall in der Türkei

Schrecklicher Unfall in der Türkei: Ein Reisebus ist in Antalya bei nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen. Zahlreiche Reisende wurden verletzt, mehrere sind ums Leben gekommen.

Bei einem Unfall mit einem Reisebus in der südtürkischen Provinz Antalya sind mehrere Menschen ums Leben gekommen und mehr als 20 verletzt worden. Der Busfahrer sei im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, damit steige die Zahl der Todesopfer auf neun, sagte Provinzgouverneur Hulusi Sahin dem Staatssender TRT zufolge. Der Bus sei bei nasser Fahrbahn von der Straße abgekommen und mutmaßlich zu schnell gewesen. Die Verletzten seien in umliegende Krankenhäuser gekommen. 

Busunfall in der Türkei: Starke Regenfälle zuvor in Antalya

Auf Bildern des Staatssenders TRT war ein umgekippter Bus im Straßengraben zu sehen. Einsatzkräfte sicherten die Unfallstelle. 

Die Reisenden waren aus der Westtürkei ins auch bei Urlaubern beliebte Antalya unterwegs. Es gab zunächst keine Hinweise darauf, dass Touristen betroffen sein könnten. In Antalya hatte es zuletzt stark geregnet. Der Wetterdienst warnte vor weiteren Unwettern in Teilen der West- und Südtürkei. (dpa/mp)

