Mehr als ein Jahr lang hoffte die Familie von Dennis K. auf ein Lebenszeichen. Der Fall des verschwundenen Mannes hatte seit Dezember 2024 für Aufsehen gesorgt. Viele Urlauber nahmen Anteil an dem Fall, Hausbesitzer wurden gebeten, ihre Immobilien zu überprüfen. Nun fand die dänische Polizei auf der Insel Rømø sterbliche Überreste und persönliche Gegenstände. Sie stammen vermutlich von dem Vermissten.

Es war offenbar ein Jäger, der am Samstag um 11.58 Uhr den Notruf der Polizei wählte. Unmittelbar zuvor hatte der Mann Knochen in der Straße Nørre Frankel, nördlich von Havneby, auf der beliebten Ferieninsel Rømø (Röm) gefunden.