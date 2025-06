Attacke auf Rettungskräfte: Sanitäter Treppe herabgestoßen

Zwei Rettungskräfte sind in Oberbayern von einem Angehörigen eines Patienten attackiert und verletzt worden. Einen der Sanitäter stieß der 38-Jährige mit einem Tritt eine Treppe hinunter, den anderen trat und schlug er den Ermittlungen zufolge, wie die Polizeiinspektion Brannenburg mitteilte. Der Tatverdächtige wurde festgenommen, ein Richter erließ einen Untersuchungshaftbefehl.

Inzwischen seien die beiden 20 und 47 Jahre alten Sanitäter wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden, sagte eine Polizeisprecherin am Freitag. Bei ihnen war zuvor von schweren Verletzungen die Rede, die Polizei schrieb nun von „mittelschweren“.

Freund der Mutter greift die Sanitäter an

Die Sanitäter wollten am Mittwoch einen 42-jährigen Mann in Bad Feilnbach per Krankentransport in ein Klinikum bringen, wie es hieß. Dabei hätten sie zunächst einen Streit mit der Mutter des Mannes gehabt. Die sei den Aussagen der Sprecherin zufolge unzufrieden mit der Behandlung ihres Sohnes gewesen.

Dann sei die Situation eskaliert: Der Freund der Mutter habe die Rettungskräfte körperlich angegriffen. Die beiden verletzten Männer wurden in Krankenhäuser gebracht.

Der genaue Hergang ist bisher noch unklar. Laut Polizei warf die Mutter des Kranken einem der Rettungssanitäter vor, sie körperlich angegangen zu haben. Polizeiaussagen zufolge laufen die Ermittlungen noch, Zeugen sollten noch vernommen werden. (dpa/mp)