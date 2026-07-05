Wegen einer Aschewolke des Ätna ist der Flugverkehr in Catania eingeschränkt. Verbindungen müssen gestrichen oder umgeleitet werden.





Wegen eines starken Ascheausstoßes des Vulkans Ätna auf der italienischen Mittelmeerinsel Sizilien ist der Flugverkehr am Flughafen Catania derzeit stark eingeschränkt. Nach Angaben der Flughafenbetreibergesellschaft SAC wurde der Luftraum in einem bestimmten Bereich, der von der südlich ziehenden Aschewolke betroffen ist, bis 19 Uhr geschlossen. Bis etwa 21 Uhr sollen nur fünf Flüge pro Stunde auf dem Airport landen dürfen.

Betroffen sind sowohl die Abflüge als auch die Landungen. Reisende werden gebeten, den Status ihres Fluges noch vor der Anreise zum Flughafen bei ihrer jeweiligen Fluggesellschaft zu überprüfen. Der Betreiber des Airports kündigte Informationen über etwaige weitere Einschränkungen im Laufe des Tages an.

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Flughafen von Catania wegen Aschewolke geschlossen

Nach Angaben des Instituts für Geophysik und Vulkanologie (INGV) begannen am frühen Morgen Ascheemissionen aus einer Öffnung des Ätnas. Die Aktivität verstärkte sich und bildete eine Eruptionswolke, die rund 1,5 Kilometer über den Gipfel aufstieg. Die Asche wird nach den aktuellen Wetterprognosen in den kommenden Stunden weiter nach Süden getragen, teilte das INGV weiter mit.

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Wie auf der Webseite des Flughafens von Catania zu sehen war, wurden mehrere Flüge gestrichen, darunter auch eine Verbindung nach Berlin. Andere Maschinen konnten mit Verspätung starten, andere wiederum mussten nach Palermo umgeleitet werden. Für einzelne Verbindungen wurde zunächst auf eine Entscheidung der Fluggesellschaft gewartet, wie zu verfahren ist. (dpa/mp)