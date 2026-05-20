ARD streicht „Immer wieder sonntags“ – beliebter Moderator wütend

Nach mehr als 30 Jahren endet eine der bekanntesten Schlagershows im deutschen Fernsehen: Die ARD stellt „Immer wieder sonntags“ nach der Saison 2026 ein. Moderator Stefan Mross zeigt sich von dem Aus tief enttäuscht – und rechnet nun öffentlich mit dem Sender ab.

Wie der SWR bereits im März bekannt gab, wird die Sendung aus Kostengründen eingestellt. Die letzte Staffel mit insgesamt 13 Live-Ausgaben läuft zwischen Ende Mai und September 2026.

Besonders die Art und Weise, wie ihm das Ende mitgeteilt worden sei, sorgt bei Mross für Ärger. Gegenüber Medien schilderte der Moderator, ihm sei „knallhart ins Gesicht“ gesagt worden, dass nach dieser Saison Schluss sei. Nur wenige Stunden später sei die Entscheidung bereits öffentlich geworden.

Der 49-Jährige moderiert die Show seit 2005 und wurde für viele Zuschauer zum festen Gesicht des Sonntagvormittags. Entsprechend verletzt zeigt sich Mross über das Ende der Zusammenarbeit. „Dass man sich nach 22 Jahren so trennt, ist nicht fair“, sagte er laut „Freizeit Revue“.

Auch andere Schlagerstars und Fans reagierten enttäuscht auf die Entscheidung. Moderator Maximilian Arland bezeichnete die Absetzung als Verlust für die gesamte Branche. Im Netz laufen inzwischen sogar Petitionen für den Erhalt der Kultsendung.

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„Immer wieder sonntags“ läuft seit 1995 im Ersten und gehört zu den erfolgreichsten Schlagersendungen im deutschen Fernsehen. Produziert wird das Format vom SWR im Europa-Park Rust. (rei)