Aprilscherz wird Realität: Ikea bringt Köttbullar-Lolli raus

Aus einem Aprilscherz wird Realität: Ikea bringt einen Köttbullar-Lolli tatsächlich auf den Markt. Köttbullar sind die bekannten schwedischen Fleischbällchen, die in den Möbelhäusern traditionell mit Preiselbeeren und Kartoffeln serviert werden. Genau diese Mischung aus herzhaft und süß scheint nun auch die Idee hinter dem ungewöhnlichen Lolli zu sein. Eigentlich war das Produkt nur ein Spaß auf Instagram – doch die Reaktionen waren so groß, dass der Hersteller nun umplant.

Am 1. April veröffentlichte Ikea einen Instagram-Post als Aprilscherz: „Dürfen wir vorstellen: der Köttbullar-Lolli!“. Die Reaktionen fielen jedoch deutlich ernsthafter aus als erwartet. In den Kommentaren zeigten sich viele Nutzer begeistert von der Idee.

Süß und herzhaft? So soll der Köttbullar-Lolli schmecken

Wenige Tage später legte Ikea nach und griff die Kommentare direkt auf: „1000 Likes – dann machen wir das vielleicht wirklich“, hieß es dort. Am 15. April folgte schließlich die Überraschung: Der Köttbullar-Lolli kommt tatsächlich in den Verkauf.

Auf der Ikea-Website gibt es bereits erste Details: Der Lolli entsteht in Kooperation mit Chupa Chups und soll ab Juni in limitierter Stückzahl verkauft werden. Geschmacklich beschreibt Ikea die Mischung aus schwedischem Klassiker und Süßigkeit als „süß-herzhaft, mit Preiselbeernote, vertraut und doch neu“. Außerdem soll das Produkt vegan sein.

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Die Reaktionen in den sozialen Medien fallen überwiegend positiv aus: Viele Kunden freuen sich, dass Ikea den Aprilscherz tatsächlich umsetzt.

Ob der kuriose Lutscher auch in Hamburg verkauft wird, ist noch nicht bekannt. Das schwedische Möbelhaus will sich nicht in die Karten schauen lassen und kündigt lediglich einen Verkauf „in ausgewählten Filialen“ an.