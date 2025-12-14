Antisemitischer Terror in Sydney: Was wir wissen – und was nicht

Bei dem tödlichen Angriff in der australischen Metropole Sydney handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen Terrorakt, der sich gegen die jüdische Gemeinde richtete. Immer mehr Details werden bekannt.

Bei einem Terroranschlag auf ein jüdisches Fest am weltberühmten Bondi Beach in der australischen Metropole Sydney sind viele Menschen getötet und verletzt worden. Immer mehr Details werden bekannt.

Was wir wissen:

Mindestens 16 Menschen, darunter auch einer der Angreifer, seien getötet worden, hieß es von der Polizei.

Nach Angaben des israelischen Außenministeriums ist mindestens ein Israeli unter den Toten. Der französische Außenminister Jean-Noël Barrot teilte mit, dass eines der Todesopfer Franzose war.

40 Menschen werden im Krankenhaus behandelt. Einige Verletzte seien in kritischem Zustand.

Die Polizei ging zunächst von zwei Attentätern aus. Einer von ihnen sei schwer verletzt und in Gewahrsam. Polizeichef Lanyon teilte später mit, Ermittler prüften, ob es einen dritten Tatverdächtigen gebe.

Die Angreifer begannen nach Angaben der Polizei am Sonntagabend gegen 18.47 Uhr (Ortszeit), auf Familien zu schießen.

Der Bondi Beach ist einer der beliebtesten und bekanntesten Strände der australischen Stadt Sydney. picture alliance / Anadolu | Mehmet Yaren Bozgun Der Bondi Beach ist einer der beliebtesten und bekanntesten Strände der australischen Stadt Sydney.

Mehr als 1.000 Menschen seien vor Ort gewesen, als die Schüsse fielen, sagte Polizeichef Lanyon. Chanukka begann an diesem Sonntag. Mit dem achttägigen Lichterfest erinnern Juden an die Wiedereinweihung des zweiten Tempels in Jerusalem im zweiten Jahrhundert vor Christus.

Bei dem Angriff handelt es sich offiziellen Angaben zufolge um einen Terrorakt. Dieser richtete sich laut Minns gegen die jüdische Gemeinde. Die Organisation Australian Jewish Association hatte zuvor auf X geschrieben: «Wir haben so oft davor gewarnt, dass es so kommen würde.»

Die Polizei richtete eine Sperrzone ein und lässt eine Reihe verdächtiger Gegenstände von Spezialkräften untersuchen. In einem Auto, dass in Verbindung zum getöteten Angreifer stehe, seien improvisierte Sprengsätze gefunden worden, sagte Polizeichef Lanyon.

Was wir nicht wissen: