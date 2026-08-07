Zu beliebt: KFC stellt „All You Can Eat“-Aktion ein. Hot-Wing-Ultras können sich aber auf einen Deal freuen.

Die Fastfoodkette KFC (Kentucky Fried Chicken) muss ihr „All You Can Eat Hot Wings“-Angebot einstellen. Kunden konnten im Rahmen der PR-Aktion eine Stunde lang für 11,99 Euro so viele gewürzte Hühnerflügel essen, wie sie wollten. Das Billigfleisch war schnell beliebt und wurde zu einem großen Hype in den sozialen Medien.

Das Angebot sei bei den Kunden aber zu gut angekommen. Verschiedene Filialen und ihre Teams vor Ort seien mit dem Ansturm auf die Hot Wings überfordert gewesen. Der „Qualitätsanspruch für das Restauranterlebnis“ habe nicht mehr erfüllt werden können, teilt die Kette mit.

Deswegen hat sich KFC entschieden, den „All You Can Eat Hot Wings“-Deal einzustellen. Stattdessen können sich Fans von billigem Geflügelfleisch bis zum 24. August auf eine neue Aktion freuen: 20 Hähnchenflügel für unter 10 Euro. (pli)