Anschlag von Bondi Beach: So akribisch planten die Täter ihre Morde

Gut eine Woche nach den tödlichen Schüssen auf ein jüdisches Fest am Bondi Beach in Sydney werden weitere Erkenntnisse der Polizei bekannt. Demnach hatten die Täter für den Anschlag geübt.

Die beiden Täter des Terroranschlags auf ein jüdisches Fest in Sydney haben nach Erkenntnissen der Ermittler die Tat über Monate hinweg akribisch geplant. Der Vater und sein Sohn hätten in einer ländlichen Region in Australien mit ihren Waffen geübt. Das geht aus zur Veröffentlichung freigegebenen Gerichtsunterlagen der Polizei hervor, über die örtliche Medien berichteten.

Die beiden hatten am Sonntag vor einer Woche während eines jüdischen Festes 15 Menschen getötet. Der Vater wurde von der Polizei erschossen, der Sohn mit schweren Schusswunden ins Krankenhaus gebracht.

Auf Mobiltelefon des Sohnes: Tätervideo im Stil des IS

Die Polizei fand demnach auf dem Mobiltelefon des Sohnes ein Video vom Oktober, auf dem die beiden Täter in schwarzen T-Shirts vor einem Bild einer Flagge der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) sitzen, neben sich vier Langwaffen mit Munition. Laut Polizei sei zu sehen, wie der Sohn auf Arabisch aus dem Koran rezitiert. Anschließend sollen beide Männer auf Englisch über ihr Motiv für den geplanten Anschlag am berühmten Bondi Beach gesprochen und unter anderem die Handlungen von „Zionisten“ verurteilt haben, hieß es weiter.

Das könnte Sie auch interessieren: Wütende Buh-Rufe am Bondi Beach: Was Juden und Politiker jetzt fordern

Bei ihrer Ankunft am Tatort am 14. Dezember warfen der Vater und der Sohn vier selbst gebaute Sprengsätze in Richtung der Menschenmenge. Die Sprengsätze seien jedoch nicht detoniert. Ein weiterer selbst gebauter Sprengsatz sei in dem Auto gefunden worden, mit dem die Täter von Campsie, wo sie ein Haus gemietet hatten, nach Bondi Beach gefahren waren. (dpa)