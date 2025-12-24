Anschlag? Mindestens drei Tote bei Explosion in Moskau

Erst am Montag war ein russischer General in Moskau bei der Explosion seines Autos gestorben. Nun erschüttert eine weitere Sprengstoffexplosion die russische Hauptstadt.

Bei einer Sprengstoffexplosion sind im Süden der russischen Hauptstadt Moskau mindestens drei Menschen getötet worden. Wie das Ermittlungskomitee mitteilte, starben zwei Polizisten und ein Mann bei dem Zwischenfall in der Nacht. Die Hintergründe waren zunächst unklar.

Zweiter Anschlag in einer Woche

Die Beamten wollten den Ermittlern zufolge einen Mann überprüfen, der sich in der Nähe eines Polizeiautos aufhielt. Als sie sich auf den Mann zubewegten, kam es den Angaben nach zu der Explosion. Die Polizisten und eine neben ihnen stehende Person wurden getötet, wie die Behörde weiter mitteilte.

Es sei ein Verfahren wegen Tötung von Angehörigen der russischen Sicherheitsorgane und wegen illegalen Umgangs mit Sprengstoffen eingeleitet worden, hieß es. Der Chef des Ermittlungskomitees, Alexander Bastrykin, ordnete an, alle Beteiligten zu finden und die Umstände des Verbrechens aufzuklären. In Moskau kam es erst am Montag zu einem Sprengstoffanschlag, bei dem ein russischer General bei der Explosion seines Autos starb. (dpa/mp)