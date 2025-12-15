mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Blick auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt (Archivbild).

Blick auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt (Archivbild). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

  • Magdeburg

Anschlag geplant? 21-Jähriger in Magdeburg in Gewahrsam

kommentar icon
arrow down

Ein 21-Jähriger ist in Gewahrsam – er soll Anschlagspläne geäußert haben. Details zu den Hintergründen gibt es zunächst nicht.

Nach der Äußerung von Anschlagsplänen ist ein 21-Jähriger in Magdeburg am vergangenen Freitag in Gewahrsam genommen worden. Den Plänen könnte eine islamistische Motivation zugrunde liegen, wie eine Sprecherin des Innenministeriums in Sachsen-Anhalt auf Nachfrage bestätigte. Durch die Ingewahrsamnahme sollte demnach ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden. Zuerst berichtete die „Volksstimme“.

Details zu den Hintergründen und dazu, wie konkret die Äußerungen des Mannes gewesen sind, gab es zunächst nicht. Der 21-Jährige befindet sich der Sprecherin zufolge weiterhin in Gewahrsam. (dpa)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test