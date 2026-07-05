Eine gute Tat für die Sommerferien: Ein Spender ermöglicht in einem Freiband in Nordhessen Kindern und Jugendlichen freien Eintritt. Jetzt erklärt er, wie es dazu kam.

Dank eines Spenders ist der Freibad-Besuch für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren im nordhessischen Schwalmstadt kostenlos. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Bernd von Jutrczenka

Kostenloses Planschen in den Sommerferien: Dank eines Spenders ist der Freibad-Besuch für alle Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren im nordhessischen Schwalmstadt kostenlos!

Wie die Stadt auf ihrer Homepage berichtet, gilt die Aktion für das Freibad Ziegenhain während der sechswöchigen Sommerferien, die am Freitag begonnen haben. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet. Laut Homepage des Freibads kostet der einmalige Eintritt sonst einen Euro für Kinder ab 4 und Jugendliche unter 16 Jahren.

Freibad kostenlos: Spender ist über Resonanz „richtig glücklich“

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Der Bürger aus Schwalmstadt sei selbst ein begeisterter Schwimmer und nutze das Freibad im Sommer fast täglich. In dem Kontext sei ihm auch die Idee für die Spende gekommen, wie er der „Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen“ erzählte. Als er vor wenigen Wochen nahezu allein seine Bahnen im Wasser zog, dachte er über die Sommer in seiner Kindheit nach.

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Damals sei das Geld in seiner Familie so knapp gewesen, dass der Freibadbesuch nicht jeden Tag möglich gewesen sei, so der Scharmstädter, der anonym bleiben möchte. „Das Freibad war für uns als Schüler doch so etwas wie die große Freiheit.“ Dass seine Spendenaktion so gut ankommt, mache ihn „richtig glücklich“.

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Freude für diejenigen, die Sommerferien zu Hause verbringen

„Mit seiner Spende möchte er nicht nur die Begeisterung für das örtliche Schwimmbad weitergeben, sondern vor allem denjenigen eine Freude bereiten, die die schulfreie Zeit zu Hause verbringen“, schreibt die Stadt. Bürgermeister Tobias Kreuter sprach von einer „vorbildlichen Aktion“.

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Auch zum Beispiel in Frankfurt haben Kinder freien Eintritt. Bis einschließlich 14 Jahre müssen sie für den Besuch der städtischen Schwimmbäder nichts bezahlen. (dpa/mp)