Angriff mit Axt: Mann lebensgefährlich verletzt

In einem Mehrfamilienhaus in Verl (Kreis Gütersloh) ist es zu einer fast tödlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern gekommen. Dabei soll ein 30-Jähriger einen 66-Jährigen mit einer Axt schwer verletzt haben. Eine Mordkommission ermittelt.

Bei dem Streit erlitt der 66 Jahre alte Mann lebensbedrohliche Verletzungen durch eine Axt. Trotz seiner schweren Verletzungen schleppte er sich noch vor das Gebäude, wo Ersthelfer ihn versorgten, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Rettungskräfte brachten den Mann anschließend in ein nahegelegenes Krankenhaus.

Spezialkräfte der Polizei nahmen einen 30-jährigen Tatverdächtigen noch im Wohnhaus fest. Der Mann mit mazedonischer Staatsangehörigkeit soll dem 66-Jährigen die lebensgefährlichen Verletzungen zugefügt haben. Nach ersten Erkenntnissen kannten sich die beiden Männer bereits und waren in der Vergangenheit mehrfach aneinandergeraten. Der 30-Jährige lebt nach Angaben der Ermittler nicht in dem Mehrfamilienhaus.

Widersprüchliche Angaben zum Tatablauf

Der Gesundheitszustand des 66-Jährigen stabilisierte sich nach einer Notoperation, teilten die Behörden mit. Auch der 30-Jährige wurde bei der Auseinandersetzung leicht verletzt.

Eine Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags. Dabei soll unter anderem geklärt werden, von wem die ursprüngliche Aggression ausging. Beide Männer machten in ersten Vernehmungen widersprüchliche Angaben zum Tatablauf, erklärten die Ermittler. (dpa/mp)