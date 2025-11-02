Angriff in Zug: Mehrere Passagiere in Lebensgefahr – „überall Blut“

Bei einem Angriff in einem Zug in England sind mehrere Menschen niedergestochen und schwer verletzt worden. Zehn Menschen seien ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die britische Bahnpolizei mit. Neun von ihnen schwebten demnach offenbar in Lebensgefahr. Zwei Verdächtige wurden nach dem Vorfall in der ostenglischen Region Cambridgeshire festgenommen. Der britische Premierminister Keir Starmer sprach von einem „zutiefst beunruhigenden“ Vorfall.

Die Anti-Terror-Polizei unterstütze die Ermittlungen, erklärte die Bahnpolizei. Der Zug, der auf dem Weg von Doncaster nach London war, wurde in der Stadt Huntingdon gegen 19:40 Uhr gestoppt. Bewaffnete Polizisten waren im Einsatz. Dutzende Rettungsfahrzeuge waren vor Ort. Ein Fotograf der Nachrichtenagentur AFP sah, wie Menschen in Rettungsdecken weggeführt wurden.

Angriff in Zug nach London: Augenzeugen sprechen von einem „Mann mit großem Messer“

Ein Zeuge sagte der Zeitung „The Times“, er habe einen Mann mit einem großen Messer und „überall Blut“ gesehen. Bahnreisende hätten sich in den Toiletten eingeschlossen. Die Polizei hat bisher nicht bestätigt, welche Tatwaffe verwendet wurde. Auch der exakte Ablauf des Angriffs im Zug war zunächst unklar.

Konkrete Hinweise auf ein terroristisches Motiv lagen nach Angaben der Behörden zunächst nicht vor. Unklar ist, ob die Anti-Terror-Ermittlungen auf ein konkretes Tatmotiv hinweisen oder vorsorglich eingeleitet wurden. Die Polizei machte zunächst keine Angaben zu Alter, Herkunft oder möglichem Hintergrund der beiden Festgenommenen.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach O-Feuer-Aus: Bekannter Rapper übernimmt in der Schanze

Premier Starmer sprach von einem „entsetzlichen“ Vorfall. „Meine Gedanken sind bei allen Betroffenen und mein Dank gilt den Rettungsdiensten für ihren Einsatz“, erklärte er im Onlinedienst X. Innenministerin Shabana Mahmood zeigte sich „zutiefst bestürzt“ und rief dazu auf, Spekulationen zu vermeiden.

Der Bahnbetreiber London North Eastern Railway (LNER) erklärte, auf seinem gesamten Streckennetz sei wegen des Einsatzes der Bahnverkehr eingestellt worden. LNER bedient Strecken im Osten Englands und in Schottland, mit Halten unter anderem in London, Cambridge, York und Edinburgh. (dpa/mp)