Eine schwarze Rauchwolke steigt aus einem Lagerhaus in Dubai. Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Altaf Qadri

  • Dubai

paidAngriff auf Dubai: Eingeschlafen in der Glamour-City, aufgewacht im Kriegsgebiet

Die ersten fernen Knallgeräusche am Samstagmorgen klangen noch wie Baustellen-Lärm. Doch als die nächsten Donnerschläge die Scheiben der Wohnzimmerfenster erzittern ließen, war Yasamin (Name geändert – Red.) klar, dass der Krieg im Iran nun auch Dubai erreicht hatte. Am Freitag waren sie, ihr Mann und die beiden Töchter in der Glamour-Metropole am Golf von Persien, ihrer Wahlheimat, eingeschlafen – um am nächsten Tag in einem Kriegsgebiet aufzuwachen.


Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

