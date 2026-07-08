Der 16-Jährige hatte eine Pistole und ein Messer dabei. Als die Schusswaffe versagte, stach er zu.

Bei einer möglichen Amoktat an einem Gymnasium im oberbayerischen Schongau sind nach Angaben der Polizei zwei Mädchen schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen und befindet sich in U-Haft.

Am Welfen-Gymnasium in Schongau hat ein 16 Jahre alter ehemaliger Schüler zwei Mädchen niedergestochen und schwer verletzt. Es hätte aber noch viel schlimmer kommen können.

Der Jugendliche hatte sowohl ein Messer als auch eine Schusswaffe dabei. „Der Täter hat sich dem Gymnasium mit einer Schusswaffe genähert, hat einen Schuss abgegeben, der niemanden verletzt hat“, sagte Dobrindt am Abend in Schongau – die Stadt liegt in seinem Bundestagswahlkreis.

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Einsatzfahrzeuge von Rettungsdienst und Katastrophenschutz stehen vor dem Welfen-Gymnasium. Nach einem Vorfall mit mehreren Verletzten und einer Festnahme an dem Gymnasium in Oberbayern deutet laut einem Polizeisprecher vieles auf eine Amoklage hin. picture alliance/dpa | Lennart Preiss

„Anschließend hat die Schusswaffe versagt, so dass keine weiteren Schüsse abgegeben werden konnten.“ Dann habe der Täter Messer gezogen. Lehrkräfte und Polizei hätten den Täter wenig später überwältigt und gestoppt.

Zuvor gelang es dem Teenager jedoch, zwei 13-jährige Schülerinnen schwer zu verletzen. Beide sind aber außer Lebensgefahr.

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Dobrindt spricht von Amoktat in psychischer Ausnahmesituation

„Die Ermittlungen laufen, der Täter ist in Untersuchungshaft, die entsprechenden Verfahren finden statt“, sagte Dobrindt weiter. Man gehe von einer Amoktat aus, sagte er. „Wir gehen weiter davon aus, dass es sich um eine psychische Ausnahmesituation gehandelt hat.“ Bei dem 16-jährigen Tatverdächtigen soll es sich um einen ehemaligen Schüler des Gymnasiums handeln.

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Laut Dobrindt waren die beiden Mädchen zufällige Opfer. „Die beiden Opfer, die schwerstverletzten Mädchen, sind nach unserer Einschätzung zufällige Opfer, die in dem Moment in seine Schreckensbahn gekommen sind“, sagte Dobrindt.

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hatte am Nachmittag mitgeteilt, dass der 16-Jährige kroatischer Staatsangehöriger und damit EU-Bürger ist und in der Vergangenheit in psychiatrischer Behandlung war.

Über Weiteres, was die Behandlung und mögliche Zusammenhänge mit der Behandlung zu tun haben, könne man derzeit keine Aussagen machen, sagte Dobrindt.

Tatort ist eine Kleinstadt in Oberbayern

Das Welfen-Gymnasium liegt in Schongau, eine Kleinstadt am Ufer des Lechs im westlichen Oberbayern mit mehr als 12.000 Einwohnern. Die Schule liegt nur wenige Hundert Meter von Altstadt und Lech entfernt.

Laut Internetseite werden am Welfen-Gymnasium etwa 800 Schüler von mehr als 80 Lehrkräften unterrichtet. In direkter Nachbarschaft gibt es auch eine Grund-, Mittel- und Realschule. (dpa/mp)