Amokfahrt in Trier: Auto rast durch Fußgängerzone – mehrere Tote und Schwerstverletzte

Trier -

Großeinsatz für Polizei und Rettungskräfte in Trier: Ein Auto ist dort durch die Fußgängerzone gerast. Mindestens zwei Menschen wurden dabei getötet. Der Bürgermeister sprach von einer Amokfahrt. Die aktuellen Entwicklungen im MOPO-Ticker:

Bürgermeister geschockt: „Jetzt ist es auch in Trier passiert“

16.38 Uhr: Nach dem tödlichen Vorfall mit einem Auto in Trier hat sich der Oberbürgermeister der Stadt, Wolfram Leibe (SPD), geschockt gezeigt. „Wir sehen solche Bilder im Fernsehen ganz oft und denken das kann bei uns nicht passieren“, sagte er am Dienstag. „Jetzt ist es auch in Trier passiert.“ Rettungskräfte aus der ganzen Region seien im Einsatz. „Alle sind damit beschäftigt, Verletzte und Schwerstverletzte im Moment in die Krankenhäuser zu bringen.“ Er sei nach dem Vorfall durch die Innenstadt gelaufen. „Es war einfach nur schrecklich“, sagte Leibe und schilderte, wie er einen Turnschuh gesehen habe.

Polizei: „mehrere Tote und Schwerstverletzte“

16.07 Uhr: Die genaue Zahl der Opfer ist nach Polizeiangaben derzeit noch unklar. „Es gibt mehrere Tote und eine ganze Reihe Schwer- und Schwerstverletzter“, sagte der Sprecher des Präsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Nachmittag. Nach ersten Informationen kamen bei dem Vorfall mindestens zwei Menschen ums Leben.

Regierung zeigt sich erschüttert



15.50 Uhr: Die Bundesregierung hat mit Betroffenheit auf den tödlichen Vorfall reagiert. „Was in Trier geschehen ist, ist erschütternd“, erklärte Regierungssprecher Steffen Seibert auf Twitter. „Die Gedanken sind bei den Angehörigen der Todesopfer, bei den zahlreichen Verletzten und bei allen, die in diesem Moment im Einsatz sind, um die Betroffenen zu versorgen.“

Keine Gefahr für Bevölkerung



Nach der Festnahme des Fahrers besteht nach Polizeiangaben keine Gefahr mehr für die Bevölkerung. Das sagte der Sprecher des Präsidiums Trier, Karl-Peter Jochem, am Nachmittag. Die komplette Innenstadt sei aber weiter abgesperrt, Spuren würden gesichert.

Polizei gibt erste Details zum Fahrer bekannt

15.31 Uhr: „Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 51-Jährigen aus dem Kreis Trier-Saarburg“, twitterte die Polizei am Nachmittag.

Augenzeugen berichten über den Vorfall

14.59 Uhr: Augenzeugen berichteten, dass Menschen von dem Auto durch die Luft geschleudert worden seien.

Oberbürgermeister spricht von Amokfahrt

14.50 Uhr: Oberbürgermeister Wolfram Leibe sprach von einer Amokfahrt. Die Hintergründe sind bislang völlig unklar. Bei dem Wagen soll es sich um einen SUV handeln, berichtet die Lokalzeitung „Volksfreund“.

Polizei und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot vor Ort. picture alliance/dpa Foto:

Trierer sollen Innenstadt meiden

14.47 Uhr: Die Beamten baten die Bevölkerung darum, den Innenstadtbereich zu meiden und keine Spekulationen im Netz zu verbreiten.



Polizei sperrt Tatort weiträumig ab

14.45 Uhr: Teile der Stadt sind weiträumig abgesperrt. Überall im Zentrum - auch nahe der berühmten Porta Nigra - war Blaulicht zu sehen.

Auto rast durch Trierer Fußgängerzone – mindestens zwei Tote

14.30 Uhr: Ein Auto hat in der Fußgängerzone in Trier mehrere Menschen erfasst und nach ersten Erkenntnissen zwei von ihnen tödlich verletzt. Der Fahrer sei festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag auf Twitter mit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Twitter, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Twitter angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In einem weiteren Tweet der Polizei war wenig später von „mehreren Toten und Verletzten“ die Rede. „Die Versorgung der Verletzten hat absoluten Vorrang!“, twitterten die Beamten weiter.

(dpa)