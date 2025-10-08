Amokalarm an Berufsschule: Schülerin lebensgefährlich verletzt

An einer Berufsschule in Paderborn ist am Mittwoch eine Schülerin mit einem Messer angegriffen worden. Die Schülerin habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten und werde notoperiert, sagte die Polizei.

Der Tatverdächtige sei zunächst geflohen, dann aber festgenommen worden. Es handele sich um einen 25-jährigen Mitschüler. Laut Polizei soll der Mann die Schülerin in der Turnhalle angegriffen haben.

Großer Einsatz von Polizei und Spezialkräften

Die Schule hatte Amok-Alarm ausgelöst. Zahlreiche Polizeikräfte, darunter Spezialkräfte, sicherten die Schule. Es habe aber keine Gefahr für Unbeteiligte bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat seien unklar und Gegenstand der Ermittlungen. (dpa/mp)