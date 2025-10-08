mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Einsatzwagen der Polizei stehen vor einer Paderborner Berufsschule. An der Schule ist am Mittwoch eine Schülerin mit einem Messer angegriffen worden. Die Schülerin habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten und werde notoperiert, teilte die Polizei mit. Der Tatverdächtige sei zunächst geflohen, sei dann aber festgenommen worden.

Großer Einsatz an Paderborner Berufsschule. Eine Schülerin wurde mit einem Messer angegriffen. Foto: picture alliance/dpa/Christian Müller

  • Paderborn

Amokalarm an Berufsschule: Schülerin lebensgefährlich verletzt

kommentar icon
arrow down

An einer Berufsschule in Paderborn ist am Mittwoch eine Schülerin mit einem Messer angegriffen worden. Die Schülerin habe lebensgefährliche Verletzungen erlitten und werde notoperiert, sagte die Polizei.

Der Tatverdächtige sei zunächst geflohen, dann aber festgenommen worden. Es handele sich um einen 25-jährigen Mitschüler. Laut Polizei soll der Mann die Schülerin in der Turnhalle angegriffen haben.

Großer Einsatz von Polizei und Spezialkräften

Die Schule hatte Amok-Alarm ausgelöst. Zahlreiche Polizeikräfte, darunter Spezialkräfte, sicherten die Schule. Es habe aber keine Gefahr für Unbeteiligte bestanden, sagte ein Polizeisprecher. Die Hintergründe der Tat seien unklar und Gegenstand der Ermittlungen. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test