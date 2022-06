Amok-Alarm an Schule im Sauerland: 17-Jähriger droht mit Waffeneinsatz

Ein 17-Jähriger hat nach Polizeiangaben an einer Schule in Neheim im Sauerland (Nordrhein-Westfalen) mit dem Einsatz einer scharfen Waffe gedroht. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an.

Der Schüler sei „sicher“ in Polizeigewahrsam, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Es bestehe keine Gefahr für Schüler:innen. Der Jugendliche habe zum Unterricht eine sogenannte Softair-Pistole mitgebracht. Solche Pistolen sehen echten Waffen oft täuschend ähnlich.

An einer Schule in #Neheim läuft derzeit ein größerer Polizeieinsatz. Nach derzeitigem Erkenntnisstand besteht keine Gefahr für die Schülerinnen und Schüler. Weitere Infos folgen. — Polizei NRW HSK (@polizei_nrw_hsk) June 1, 2022

Nachdem ihm die Waffe abgenommen worden war, habe er gedroht, mit einer echten Waffe wiederzukommen, berichtete die Polizeisprecherin. Das habe den Polizeieinsatz ausgelöst. (dpa)