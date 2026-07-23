Werbeaktion von Enilive: Teilnehmer können an einigen Stationen des italienischen Tankstellenbetreibers bis zu vier Euro sparen.

Wer ein Amazon-Paket zurückschickt, kann derzeit ein paar Cent an der Zapfsäule sparen. Möglich macht das eine Kooperation des Online-Versands mit dem Tankstellenanbieter Enilive (dazu gehören auch Eni und Agip): Wer seine Sendung an einer teilnehmenden Station abgibt, bekommt fünf Cent Rabatt pro Liter Sprit.

Wie das funktioniert: Kunden beginnen ihre Retoure wie gewohnt über ihr Amazon-Konto und wählen – falls verfügbar – eine Enilive-, Eni- oder Agip-Tankstelle als Abgabeort aus, berichtet „Bild.de“. Eine Extra-Registrierung ist demnach nicht nötig.

Rabatt gilt erst beim nächsten Tanken

Anzeige

Vor Ort wird der Amazon-Code gescannt, das Paket angenommen – und schon gibt es den Tank-Gutschein. Fehlt die Verpackung, hilft die Tankstelle mit einer Versandtasche aus. Der Rabatt gilt allerdings erst beim nächsten Tanken.

Ein paar Regeln gibt es: Die Aktion läuft dem Bericht noch bis zum 15. Oktober 2026. Der Gutschein greift ab 30 Litern Sprit und gilt für maximal 80 Liter – mehr als vier Euro Ersparnis sind also nicht drin. Tankkarten und eine Kombination mit anderen Rabatten funktionieren nicht.

Anzeige

Der Haken: Nicht jede Tankstelle macht mit. Bundesweit sind nur 132 Standorte dabei. Während es etwa in Berlin und München mehrere Annahmestellen gibt, gehen Kunden in manchen Regionen leer aus. Wer für die Retoure extra weit fahren muss, sollte vorher rechnen – sonst frisst der Umweg den Rabatt schnell wieder auf. (mp)