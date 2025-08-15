Amazon-Milliardär Jeff Bezos trauert um seine Mutter

Die Mutter von Jeff Bezos litt unter einer Form von Demenz. Am Donnerstag starb sie, wie der Amazon-Gründer auf Instagram schreibt. Auch Prominente drückten ihr Beileid aus.

Amazon-Gründer Jeff Bezos trauert um seine Mutter. „Ihr Erwachsenenleben begann ein wenig früh, als sie im zarten Alter von 17 Jahren meine Mutter wurde“, schrieb der 61-jährige Milliardär neben ein Foto seiner Mutter Jackie auf Instagram. „Sie stürzte sich mit voller Kraft in ihre Aufgabe, mich zu lieben, holte ein paar Jahre später meinen großartigen Vater ins Team und fügte dann meine Schwester und meinen Bruder zu ihrer Liste der Menschen hinzu, die sie lieben, beschützen und umsorgen wollte“.

Bezos: „Ich liebe dich, Mama.“

Am Donnerstag starb die an einer Form von Demenz erkrankte Jackie Bezos im Alter von 78 Jahren, wie Bezos weiter mitteilte. Sie sei dabei umgeben gewesen, „von so vielen von uns, die sie liebten – ihren Kindern, Enkelkindern und meinem Vater“, schrieb Bezos. Er werde seine Mutter „immer in meinem Herzen bewahren“. „Ich liebe dich, Mama.“

Unter dem Post sprachen zahlreiche Menschen Bezos ihr Beileid aus, darunter die Schauspieler Antonio Banderas und Sharon Stone sowie die Models Naomi Campbell und Miranda Kerr. Die Ex-Journalistin Lauren Sánchez, die sich mit Bezos im Juni bei einer aufsehenerregenden Hochzeit in Venedig vor zahlreichen Promis das Jawort gegeben hatte, schrieb: „Wir werden sie SO sehr vermissen.“ (dpa/mp)