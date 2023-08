Am Flughafen erwischt: Mann reist mit 47 Schlangen im Gepäck

Tierische Überraschung am Flughafen von Tiruchirappalli in Südindien: Dort ist ein Mann mit 47 Schlangen und zwei Eidechsen im Gepäck erwischt worden. Unklar ist, was er mit dem ungewöhnlichen, lebendigen Gepäck vorhatte.

Der Mann habe die Pythons aus der malaysischen Hauptstadt Kuala Lumpur einschmuggeln wollen, schrieben indische und malaysische Medien am Dienstag unter Berufung auf die Zollbehörden. Jedoch sei er am Flughafen von Tiruchirappalli von Beamten angehalten worden, denen das Gepäck verdächtig vorgekommen sei, hieß es.

Mann transportiert Pythons und Eidechsen im Gepäck

Bei einer genaueren Kontrolle wurden Dutzende Reptilien in perforierten Behältern entdeckt. Der aus dem indischen Chennai stammende Mann wurde festgenommen.

Die Schlangen und Eidechsen wurden beschlagnahmt und sollen zurück nach Malaysia gebracht werden. Wer der Endabnehmer der Tiere sein sollte und wofür sie bestimmt waren, wurde zunächst nicht bekannt.

Das hier könnte Sie auch interessieren: Hunderte Tote bei Überschwemmungen in Indien

Pythons sind nicht giftig, sondern töten ihre Beute, indem sie sie umschlingen. Es gibt zahlreiche verschiedene Unterarten, die teilweise kleiner als einen Meter sind. Einige Python-Arten zählen aber mit Längen von bis zu sechs Metern zu den größten Schlangen der Welt. (mp/dpa)