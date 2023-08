Deutsche verschwindet im Türkei-Urlaub – Polizei sucht sie seit fast zwei Wochen

Sie ging auf Socken aus dem Hotel – und kam nicht zurück: Seit fast zwei Wochen suchen Ermittler in der Türkei eine 72-jährige Deutsche. Sie war eigentlich mit ihrer Familie im Urlaub.

Verzweifelte Suche im Urlaubsort Alanya: Dort suchen Einsatzkräfte auch zwölf Tage nach dem Verschwinden der deutschen Touristin weiter nach Spuren der Seniorin. Die Rettungskräfte seien weiter im Einsatz, sagte ein Gendarm der Wache in Alanya. Woher in Deutschland die 72-Jährige genau kommt, war zunächst nicht bekannt.

Deutsche Urlauberin verschwindet im Türkei-Urlaub

Die Frau war laut türkischen Medienberichten mit ihrer Tochter, deren Ehemann und ihrer Enkelin zum Urlaub in die Türkei gereist. An einem Morgen habe sie auf Socken ihr Zimmer verlassen und sei nicht zurückgekehrt. Die Zeitung „Sabah“ berichtete unter Berufung auf den Schwiegersohn, die Frau sei an Alzheimer erkrankt. Die Familie sei bereits nach Deutschland zurückgekehrt, berichtete die Agentur DHA.

Einsatzkräfte durchsuchten laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu Wälder, Plantagen und Gewächshäuser. Taucher seien in Brunnen nach der Vermissten getaucht, doch es fehlte weiterhin jede Spur von ihr. (mp/dpa)