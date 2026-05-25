„Alter, leck mich am Arsch!” Cessna zerfetzt Gleitschirm – Video zeigt Absturz

Unter ihr saftig grüne Hänge, über ihr blauer Himmel: Eine 44-jährige Paragliderin schwebt am Samstag nahe Zell am See (Österreich) durch die Luft. Sie filmt ihren Flug mit einer Kamera. Sekunden später kommt es zum Crash.

Ein Video auf Instagram zeigt, wie die Österreicherin mit einem pink-gelb-weißen Schirm über die Alpen schwebt. Dann taucht hinter ihr ein kleines Flugzeug auf – eine weiße Cessna. Das Brummen des Motors wird lauter. Die Pilotin dreht noch den Kopf, dann prallt die Maschine gegen den Gleitschirm. Der Propeller zerreißt den Stoff, Fetzen fliegen durch die Luft. Die Frau hängt nur noch an wenigen Stoffresten und Seilen, gerät ins Trudeln und stürzt in Richtung Boden.

Blaue Flecken und Prellungen: Paragliderin stürzt vom Himmel

Sie reagiert geistesgegenwärtig. Während sie fällt, greift sie in den Fußsack ihres Gleitschirms und zieht den Reserveschirm. Er öffnet sich sofort – und bremst den Sturz. „Alter! Leck mich am Arsch!“, ruft sie in die Kamera. Die Landung gelingt ihr zwischen Bäumen. Atemlos lockert sie ihren Helm und sagt: „Ich lebe noch, das ist einmal die Hauptsache.“

Auf Instagram schreibt die Österreicherin: „Ich kann es eigentlich noch immer nicht glauben, dass ich hier sitze und das hier tippe und außer ein paar fiesen blauen Flecken und rundum Prellungen wirklich nichts passiert ist.” Den Beinahe-Absturz beschreibt sie als „zweiten Geburtstag“.

Polizei ermittelt gegen den Piloten

Wie es zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch unklar. Gegenüber „Bild” erklärte die Polizei, dass am Steuer der Cessna ein 28-Jähriger aus Tirol gesessen habe. Er soll einen Rundflug gemacht haben. Er habe angegeben, dem Gleitschirm nicht mehr ausweichen zu können. Gegen ihn wird nun ermittelt. Nach Abschluss der Ermittlungen soll der Fall der Staatsanwaltschaft Salzburg vorgelegt werden. Im Raum steht der Vorwurf der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.

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Ein erfahrener Cessna-Pilot erklärte gegenüber „Bild”: Gleitschirme seien im unkontrollierten Luftraum grundsätzlich frei unterwegs. Piloten müssten sie auf Sicht erkennen. Das Problem: die hohe Annäherungsgeschwindigkeit. Während eine Cessna rund 180 Kilometer pro Stunde fliegt, bewegt sich ein Gleitschirm deutlich langsamer. Im Ernstfall bleibt kaum Zeit zu reagieren.