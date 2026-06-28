Eine junge Frau gibt sich als Klinik-Mitarbeiterin aus und nimmt ein Baby aus einem Patientenzimmer mit. Später wird es in einem Parkhaus entdeckt.

Die Polizei hat die Frau gefasst, die in Lüdenscheid in Nordrhein-Westfalen ein neugeborenes Baby aus einem Krankenhaus mitgenommen haben soll. Die 18-Jährige wurde festgenommen, wie die Polizei auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und der WDR darüber berichtet. Die Ermittler hatten intensiv nach der Frau gefahndet.

Die als Mitarbeiterin des Krankenhauses getarnte Frau hatte den Jungen laut Polizei am Samstagnachmittag aus einem Patientenzimmer geholt. Knapp eine Stunde nach diesem Vorfall hatten Zeugen den Jungen im Nebenraum eines Parkhauses entdeckt. Ein Rettungswagen habe ihn anschließend zurück ins Krankenhaus gefahren.

Auswertung von Zeugenhinweisen und Videoaufnahmen

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Das sieben Tage alte Baby sei weder verletzt noch überhitzt gewesen, berichtete ein Sprecher der Hagener Staatsanwaltschaft. Warum die Jugendliche das Kind mitgenommen hatte, blieb unklar, ebenso, wie es ihr gelungen ist, in die gesicherte Station einzudringen.

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Die Polizei habe das Parkhaus abgesperrt, um Spuren zu sichern, und begonnen, nach der Unbekannten zu fahnden, hieß es in der Pressemitteilung weiter. Über die Hintergründe wurde zunächst nichts bekannt. Zwischenzeitlich habe es jedoch zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung gegeben, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. Diese wurden wie auch die Videoaufzeichnungen aus dem Parkhaus ausgewertet. (dpa)