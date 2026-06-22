Wie reich ist eigentlich die britische Königsfamilie? Diese Frage sorgt gerade unter Monarchiegegnern immer wieder für Aufregung. König Charles III. will nun mehr Transparenz schaffen.

König Charles III. (77) will in wenigen Tagen als erster britischer Monarch seine persönlichen Steuerzahlungen offenlegen. Der Schritt ist Teil eines umfassenderen Bestrebens, der Öffentlichkeit mehr Transparenz zu liefern. „Einfach gesagt: Wir modernisieren uns weiter und entwickeln uns weiter”, sagte ein Palastsprecher am Samstagabend der Nachrichtenagentur PA zufolge mit Blick auf das Königshaus.

Die Gesamtsumme seiner Steuerzahlungen im Finanzjahr 2024/25 soll am Donnerstag als Teil des jährlichen Finanzberichts der Königsfamilie veröffentlicht werden. Für Aufsehen sorgt dabei stets der sogenannte „Sovereign Grant”, also die staatliche Finanzierung des Königshauses, die etwa Personalkosten, Reisen zu offiziellen Terminen und die Instandhaltung von Gebäuden abdeckt.

König Charles zahlt freiwillig Einkommens- und Kapitalertragsteuer

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Zu den privaten Einkommensquellen des Königs gehören unter anderem Erträge aus Investitionen und Einnahmen aus seinen privaten Anwesen wie Balmoral in Schottland. Auch das Herzogtum Lancaster (Duchy of Lancaster) verschafft dem Monarchen ein jährliches Einkommen. Dabei handelt es sich um ein privates Portfolio aus Landbesitz, Immobilien und Investitionen.

Charles zahlt freiwillig Einkommens- und Kapitalertragsteuer. Festgelegt ist dies im sogenannten Memorandum of Understanding on Royal Taxation 2023, das mit der Regierung vereinbart wurde.

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Royale Finanzen sorgen immer wieder für Kritik

Die royalen Finanzen sind immer wieder ein Aufreger. Kritiker der Monarchie wie die Organisation Republic fordern seit Langem, die Royals sollten deutlich weniger Steuergeld erhalten und sich viel mehr privat finanzieren.

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Zuletzt sorgte ein Bericht des Rechnungshofs National Audit Office (NAO) für Aufsehen. Darin zeigte sich, dass der frühere Prinz Andrew nicht nur jahrelang mietfrei in dem luxuriösen Anwesen Royal Lodge in Windsor lebte, sondern auch Einnahmen aus der Untervermietung von Nebengebäuden erzielte.

Andrew Mountbatten-Windsor geriet im Zuge des Skandals um den verstorbenen Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Verruf. Im Laufe der Zeit wurden ihm alle Titel und Ehren aberkannt, soweit er sie nicht selbst niedergelegt hatte. (dpa/mp)