„Albtraum eines jeden Museums“: Tourist zerstört Kunstwerk für ein Foto

In einem historischen Palast im italienischen Verona hat sich ein Tourist auf einen dort ausgestellten Museumsstuhl mit hunderten Swarovski-Kristallen gesetzt – und ist mit ihm zusammengebrochen.

Es sei Anzeige gegen Unbekannt erstattet worden, teilte der Palazzo Maffei am Montag mit. Er hatte in der vergangenen Woche in Online-Medien ein Video von dem Vorfall hochgeladen und dieses mit „Der Albtraum eines jeden Museums“ betitelt.

Paar noch nicht identifiziert

Auf den Aufnahmen einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie sich ein Besucher auf den Stuhl setzt, um von einer Frau fotografiert zu werden. Auf einmal bricht der Stuhl unter seinem Gewicht zusammen. Das Paar machte sich davon und konnte bisher nicht identifiziert werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Zwei Heißluftballons über Touristen-Hotspot abgestürzt – ein Toter

Das Werk ist inspiriert von dem Strohstuhl im berühmten Van-Gogh-Werk „Vincents Stuhl mit Pfeife“ und wurde vom Künstler Nicola Bolla geschaffen. „Es ist eine dumme Handlung, aber ich sehe darin auch eine positive, künstlerische Seite“, sagte Bolla italienischen Medien zu dem Vorfall, der sich laut Museumsangaben bereits vor einigen Wochen ereignete. Das Werk sei inzwischen restauriert und wieder in der Ausstellung zu sehen. (afp/mp)