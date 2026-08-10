Ohne passende Ausrüstung, ohne Planung und mit Kleinkindern: Drei Familien wandern in Österreich. Auf über 2300 Metern brauchen sie dann Hilfe.

Eine Wanderung ohne Ausrüstung und mit Kleinkindern ging schief: Die Familien mussten den Notruf wählen (Symbolbild). picture alliance / Wagner | Ulrich Wagner

Bei einer spontanen Wanderung auf über 2300 Metern über dem Meeresspiegel sind in Österreich drei Familien mit Kleinkindern und Kinderwagen in Bergnot geraten. Wie die Tiroler Polizei am Montag mitteilte, mussten Rettungskräfte am Vortag insgesamt 36 Personen aus hochalpinem Gelände bergen.

Die befreundeten Familien seien kurzfristig von der Bergstation der Wildspitzbahn bei Sölden zu einer Wanderung aufgebrochen. Die Ausrüstung der Gruppe mit Erwachsenen, Jugendlichen und mehreren Kleinkindern sei „gleich null“ gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Personen stammten demnach aus Belgien, Großbritannien, den Vereinigten Staaten und Österreich.

Wanderer kamen vom Weg ab

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Während der Wanderung gerieten die Familien mehrfach in unwegsames und risikoreiches Gelände und kamen teilweise vom markierten Weg ab. Schließlich setzten zwei Mitglieder der Gruppe einen Notruf ab.

Zwei Rettungshubschrauber stiegen auf, um die Wanderer aus ihrer Notlage zu befreien. Mit den Helikoptern wurden 14 Personen geborgen, 4 davon mittels Seil. Weitere 22 Personen wurden von Bergrettern zu Fuß ins Tal gebracht.

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Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Die offenbar nicht bergerfahrenen Wanderer würden eine Rechnung zur Bezahlung des Einsatzes erhalten, sagte der Polizeisprecher. (dpa/mp)