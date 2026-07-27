Die AIDAstella muss in ihrer Höhe verkürzt werden damit sie in Singapur anlegen kann. Was über den Umbau bekannt ist.

Die Seilbahn zur Sentosa Island in Singapur wird erneuert und verringert die Durchfahrtshöhe für Kreuzfahrtschiffe im Hafen. (Archivbild) picture alliance / imageBROKER | Rose, A.

Die AIDAstella wird im Winter 2026/27 in Asien eingesetzt. Auf dem Fahrplan stehen unter anderem Reisen nach Südostasien, Ostasien und Japan. Weil in Singapur die den Hafen überspannende Seilbahn zur Sentosa Island erneuert wird, muss auch das Kreuzfahrtschiff umgebaut werden. Die höchsten Schiffsmasten werden dafür um rund einen Meter gekürzt.

Grund dafür ist die künftig geringere Durchfahrtshöhe im Hafenbereich infolge der Erneuerung der Seilbahn zur Sentosa Island. Bislang waren dort Schiffe mit einer Höhe von bis zu 50,8 Metern möglich, künftig liegt die Grenze bei 50,0 Metern.

Laut Kapitän Daniel Richter werden die Masten gekürzt, damit die AIDAstella auch künftig in Singapur anlegen kann. Wann der Umbau erfolgt und wo er vorgenommen wird, ist noch nicht bekannt. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die vergleichsweise kleine Anpassung während des laufenden Betriebs erfolgen kann. (js)