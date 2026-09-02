Eine spezielle Thymian-Gewürzmischung „Za`atar Green-Grün” könnte mit Salmonellen befallen sein. (Symbolbild) IMAGO / imagebroker

Rückruf! In der Thymiangewürzmischung „Za`atar Green-Grün”, 500 Gramm, vom Hersteller Adham Alhaj Saqer mit dem Haltbarkeitsdatum 01.01.2029 können sich Salmonellen befinden. Von einem Verzehr der Ware wird dringend abgeraten.

Nach derzeitigem Stand war die Gewürzmischung in den Bundesländern Baden-Württemberg, Niedersachsen, Sachsen und Nordrhein-Westfalen auf dem Markt.

Eine Salmonelleninfektion äußert sich durch Übelkeit, eventuellem Erbrechen, Bauchschmerzen, Fieber und Durchfall. Normalerweise heilt die Erkrankung auch ohne ärztliche Behandlung. Jedoch kann der Durchfall bei Kleinkindern und älteren Menschen zu einer lebensgefährlichen Austrocknung oder einer Allgemeininfektion des Körpers führen. In diesen Fällen sollte daher unverzüglich ein Arzt aufgesucht werden. (mp)