Achtung bei Fondue, Raclette & Co.: So haben Keime keine Chance!

Rohes Fleisch beim Fondue oder Raclette kann Keime übertragen. Mit einfachen Hygienetipps lässt sich das Risiko beim gemeinsamen Essen deutlich senken.

Das ist der Gemütlichkeitsfaktor bei Raclette, Fondue oder heißem Stein: Alle sitzen am Tisch zusammen und bereiten sich ihre Mahlzeit selbst zu. Schälchen mit rohem Fleisch stehen dann neben denen mit Gemüse, Salat oder Dips auf dem Tisch.

Kein Problem, wenn ein paar einfache Hygieneregeln beachtet werden, heißt es vom Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Denn auf rohem Fleisch, vor allem Geflügel, können Keime sitzen – zu sehen oder zu riechen sind sie nicht. Campylobacter-Bakterien zum Beispiel können teils schwer verlaufende Infektionen hervorrufen.

Das Grundprinzip: konsequent trennen

Diese drei Tipps sollten Sie daher beherzigen, wenn Sie ein Essen planen, bei dem rohes Fleisch auf den Tisch kommt:

1. In der Küche

Wer die Zutaten in der Küche schneidet und zusammenstellt, sollte schon dort trennen zwischen dem zu erhitzenden Fleisch und Lebensmitteln, die direkt in den Mund wandern. Also unterschiedliche Messer benutzen und alles gründlich säubern, was mit rohem Fleisch in Kontakt war – dazu gehört auch gründliches Händewaschen, bevor es ans Gemüse geht.

Das könnte Sie auch interessieren: Allein und mittellos: Was gibt euch trotzdem Hoffnung zu Weihnachten?

Das Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) rät außerdem davon ab, Geflügelfleisch vor dem Kochen abzuwaschen. So vermeidet man, dass sich Erreger möglicherweise über Spritzwasser auf andere Lebensmittel in der Nähe verteilen.

2. Am Tisch

Auf dem Tisch gehört rohes Fleisch in eine extra Schale. Alles auf einem Teller zu dekorieren, sieht vielleicht nett aus, kann aber bewirken, dass Keime vom Fleisch auf den Salat übergehen. Am besten Besteck bereitlegen, mit dem nur das rohe Fleisch entnommen wird. Legen Sie rohe Fleischstücke auch nicht auf dem Teller ab, von dem Sie essen.

3. Beim Garen

Wird das Fleisch im Kern für mindestens zwei Minuten auf 70 Grad erhitzt, sind die Keime tot. Daher rohes Fleisch vor dem Essen gut durchgaren, ob auf dem Stein, in heißer Brühe oder Öl. (dpa/mp)