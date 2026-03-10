Achtung Autofahrer: Notrufsäulen an allen Autobahnen ausgefallen

Autofahrer aufgepasst: Die orangefarbenen Notrufsäulen an Autobahnen funktionieren derzeit im gesamten Bundesgebiet nicht. Das sollte jetzt bei Pannen oder Unfällen beachtet werden.

Auf den Autobahnen in Deutschland sind derzeit die stationären Notrufsäulen von einer technischen Störung betroffen. Wie die Autobahn GmbH des Bundes mitteilte, funktionieren aktuell bundesweit alle orangefarbenen Notrufsäulen entlang der Autobahnen nicht. Nicht betroffen seien die Notrufsäulen in Autobahntunneln.

Notrufsäulen ausgefallen: Suche nach der Ursache

Nach aktuellem Kenntnisstand liegt der Störung ein technischer Defekt in der zentralen Kommunikationsinfrastruktur zugrunde. Die genaue Ursache werde derzeit von Fachteams der Autobahn GmbH gemeinsam mit einem technischen Dienstleister analysiert.

Angaben dazu, wann die Systeme wieder vollständig funktionieren werden, konnte die Autobahn GmbH zunächst nicht machen. Sie wies darauf hin, dass Verkehrsteilnehmer in Notfällen weiterhin den Notruf über ihr Mobiltelefon absetzen können. Für Feuerwehr und Rettungsdienst gilt die Notrufnummer 112.

Fahrerinnen und Fahrer sind gebeten, bei einer Panne oder einem Unfall zunächst die Warnblinkanlage einzuschalten, das Fahrzeug gesichert abzustellen, eine Warnweste anzulegen und hinter der Leitplanke Schutz zu suchen. Anschließend sollte der Notruf über das Mobiltelefon erfolgen. (dpa/mp)