Achtjähriger wird von Kipplaster überrollt – tot

Schrecklicher Unfall in Bayern: Ein acht Jahre alter Junge ist am Dienstag in Starnberg von einem Kipplaster überrollt worden. Er starb.

Der Junge habe mit seinem Fahrrad hinter seiner Schwester eine Straße überqueren wollen, als der Lastwagen in die Straße eingebogen sei, teilte die Polizei mit.

Kind stirbt im Krankenhaus

Das Kind sei von den Reifen des Fahrzeugs überrollt worden. Nach einer Reanimierung am Unfallort sei der Junge in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er laut Polizei an seinen schweren Verletzungen.

Gegen den 56 Jahre alten Lastwagenfahrer werde jetzt des Verdachts auf fahrlässige Tötung ermittelt. Ein Gutachten soll bei der Klärung des genauen Unfallhergangs helfen. (dpa/mp)