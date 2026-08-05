Acht Menschen gehen auf dem offenen Meer schwimmen – und gelangen nicht mehr zurück an Bord. Sieben werden gerettet, ein achter bleibt vermisst.

Eine Segelboot-Crew ging auf offenem Meer schwimmen – dann trieb ihr Boot ab. (Symbolbild) IMAGO / Depositphotos

Der Fall erinnert an das albtraumhafte Szenario aus dem Thriller „Open Water 2“: Eine Gruppe Segler springt ins Wasser – und schafft es nicht mehr zurück an Bord. Den zweiten Tag in Folge läuft im Meer vor der griechischen Ägäisinsel Symi die Suchaktion der Küstenwache nach einem vermissten deutschen Crewmitglied.

Der Mann war am Sonntagabend mit drei weiteren Männern und vier Frauen mit einem Segelboot auf dem Meer unterwegs, als die Gruppe sich offenbar entschied, schwimmen zu gehen.

Wie die griechische Nachrichtenagentur ANA-MPA berichtet, wurde das Segelboot von der Strömung abgetrieben, sodass die Segler nicht zurück an Bord konnten.

Anzeige

Segelboot abgetrieben: Zwei Segler schwammen an Land

In der Folge sei es einem Mann und einer Frau gelungen, sich schwimmend an Land zu retten und die Behörden zu informieren. Daraufhin startete die Küstenwache eine Suchaktion mit zwei Booten und einem Hubschrauber. Später am Abend gelangte eine weitere Frau schwimmend an Land.

Anzeige

Weitere vier der mutmaßlich deutschen Urlauber wurden aufgegriffen und sind in Sicherheit. Vom achten Mann hingegen fehlt weiterhin jede Spur. (dpa/mp)