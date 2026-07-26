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Anschlag auf Berliner CSD
Abdul B. saß bereits wegen Terror-Verdachts – und sollte zur „De-Radikalisierung“
Beim CSD in der Hauptstadt fährt ein Fahrzeug in die Menge. Eine Frau stirbt, viele werden verletzt. Was bislang bekannt ist.
Der Christopher Street Day am Samstag in Berlin ist abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren ist. Mindestens eine Frau wurde getötet, 16 weitere Menschen wurden verletzt - mehrere davon lebensbedrohlich. Die Polizei sucht nach einem 21-jährigen Tatverdächtigen. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.
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