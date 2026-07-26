Anschlag auf Berliner CSD

Abdul B. saß bereits wegen Terror-Verdachts – und sollte zur „De-Radikalisierung“

Sandra Schäfer Redakteurin
Emilia Skibbe
Bewaffneter Polizist vor Ladenfront, links ein großes Porträt eines jungen Mannes als Overlay.
Die Polizei fahndet nach dem tatverdächtigen Abdul B. (21).

Beim CSD in der Hauptstadt fährt ein Fahrzeug in die Menge. Eine Frau stirbt, viele werden verletzt. Was bislang bekannt ist.

Der Christopher Street Day am Samstag in Berlin ist abgebrochen worden, nachdem ein Auto am Rande der Großveranstaltung in eine Menschenmenge gefahren ist. Mindestens eine Frau wurde getötet, 16 weitere Menschen wurden verletzt - mehrere davon lebensbedrohlich. Die Polizei sucht nach einem 21-jährigen Tatverdächtigen. Alle aktuellen Entwicklungen in unserem Liveticker.

News live Panorama
Kommentare öffnen
Anzeige
Anzeige