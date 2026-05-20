Deutsche Bahn verschenkt Millionen BahnCards an Kinder und Jugendliche

Die Rabatt-Offensive der Deutschen Bahn geht weiter. Nach Familientickets zum Pauschalpreis und Last-Minute-Tickets kündigte Bahn-Chefin Evelyn Palla nun in BILD an, ab Juni Millionen kostenlose BahnCards bereitstellen zu wollen, die ein Jahr lang gültig sein sollen.

Konkret geht es um die Jugend BahnCard 25. Palla zufolge sollen von Juni bis September Kinder und Jugendliche die Möglichkeit bekommen, sich ein kostenloses Exemplar zu sichern. Nach Schätzung der Deutschen Bahn wären das 15 Millionen potenzielle Bahncard-Inhaber.

Deutsche Bahn: Jugend BahnCard 25 wird kostenlos

Die Jugend BahnCard 25 kostet regulär 7,90 Euro. Genutzt werden kann die Jugend BahnCard 25 von Kindern und Jugendlichen, die zwischen 6 und 18 Jahren alt sind. Mit ihr bekommen Inhaber 25 Prozent Rabatt auf den Flexpreis sowie die Spar- und Super Sparpreise der Bahn in der 1. und 2. Klasse, außerdem auch Rabatte auf einige Nahverkehrsangebote.

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Die kostenlose Jugend BahnCard 25 soll von Mitte Juni bis Ende September beantragt werden können. Das funktioniert online über die Website der Deutschen Bahn oder in der Bahn-App DB Navigator. Zur Nutzung ist die Einrichtung eines eigenen Kundenkontos erforderlich, auf dem die Rabattkarte dann hinterlegt wird, denn die Nutzung erfolgt ausschließlich digital.

Wem nutzt das Angebot?

Doch ist eine Jugend BahnCard 25 für alle Berechtigten gleichermaßen nützlich? Nur mit Einschränkungen. Denn Kinder zwischen 6 und 14 Jahren fahren in Begleitung von Eltern oder Großeltern ohnehin kostenlos. Das dürfte auch eher die Regel als die Ausnahme sein. Reisen Kinder bis 14 Jahren allerdings allein, zahlen sie generell den halben Preis und können mit der Jugend BahnCard 25 noch einmal 25 Prozent sparen.

Den größten Vorteil hätten demnach Jugendliche zwischen 15 und 18 Jahren, die als Vollzahler gelten und mit der Jugend BahnCard 25 im Fernverkehr 25 Prozent Rabatt auf den gebuchten Tarif bekämen.

Kostenlose BahnCard für Kinder und Jugendliche läuft automatisch aus

Übrigens: Die Gratis-BahnCard läuft genau ein Jahr nach ihrer Aktivierung automatisch ab. Es ist also keine Kündigung erforderlich und die Karte geht nicht in ein kostenpflichtiges Abo über.