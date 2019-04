768 Millionen: 24-Jähriger knackt Lotto-Jackpot und trifft harte Entscheidung

West Allis/Wisconsin -

Eine Wahrscheinlichkeit von 1:292,2 Millionen und ein Gewinn in schwindelerregender Höhe: Der Traum eines jeden Lottospielers geht in den USA gerade für Manuel Franco in Erfüllung.



Mit einem unfassbaren Gewinn von 768 Millionen US-Dollar, umgerechnet 683 Millionen Euro, sahnte der 24-Jährige aus West Allis in Wisconsin bei der Lotterie „Powerball“ ab. Es war der dritthöchste Jackpot aller Zeiten in den Vereinigten Staaten ab. Den glücklichen Schein kaufte er Ende März für 10 Dollar an einer Tankstelle.

Unendlicher Jubelschrei nach Lotto-Gewinn

An den Moment, als er seinen gigantischen Lottogewinn realisierte, kann Franco sich noch genau erinnern. „Ich habe für fünf oder zehn Minuten geschrien“, offenbarte er im Rahmen einer Pressekonferenz.



Die Ziehung der Lotterie „Powerball“ verfolgte er nicht live im Fernsehen, er glich seine Lottoscheine erst später online ab. Dabei hatte er schon nach der ersten Zahl ein gutes Gefühl: „Normalerweise habe ich die erste Zahl nie richtig.“ Mit jeder weiteren Zahl ging sein Herzschlag spürbar in die Höhe, ehe er schließlich zum schier endlosen Jubelschrei ansetzte.



Lotto-Gewinner wählt sofortige Auszahlung und verzichtet auf hunderte Millionen

Nach dem Gewinn stellte sich für Franco nur noch eine entscheidende Frage: Die US-Lotterie bietet im Falle derartiger Summen zwei Optionen – die Auszahlung des gesamten Betrags im Rahmen von Ratenzahlungen oder eine sofortige Auszahlung eines deutlich geringeren Gewinns.

Nach Informationen der Nachrichtenagentur AP entschied sich der Gewinner gegen die auf 29 Jahre angelegten Zahlungen und für die sofortige Überweisung von 477 Millionen US-Dollar.



Vertreter der Lotterie erklärten gegenüber dem Fernsehsender ABC, nach Abzug der Steuern bliebe Franco ein Gewinn von rund 326 Millionen US-Dollar, umgerechnet knapp 290 Millionen Euro.



Noch keine großen Pläne für Lotto-Gewinn

„Ich habe gleich die Paranoia bekommen, die wohl jeder Gewinner verspürt, dass die ganze Welt hinter dir her ist“, ging Franco auf der Pressekonferenz weiter ins Detail. Anonym bleiben konnte er allerdings nicht, das verbieten die Gesetze des Staates Wisconsin.



Nachdem er umgehend seinen Job kündigte, hat er noch keine allzu konkreten Pläne für seine ersten Investitionen. „Ich möchte einfach die Welt bereisen“, erklärte er, „natürlich werde ich auch ein paar verrückte Sachen kaufen, aber nichts zu Großes.“



