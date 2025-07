70,5 Hot Dogs binnen zehn Minuten: Wettesser Chestnut futtert sich erneut zum Titel

Nachdem er im vergangenen Jahr vom traditionellen Hot-Dog-Wettbewerb im New Yorker Stadtteil Coney Island ausgeschlossen war, hat sich der legendäre Wettesser und 16-fache Hot-Dog-Champion Joey Chestnut am Unabhängigkeitstag erneut den Titel gesichert. Ganz zufrieden war er damit allerdings nicht.

Binnen nur zehn Minuten verschlang Chestnut am Freitag, 4. Juli insgesamt 70,5 Würstchen samt Brötchen. Damit schaffte er 24 Hot-Dogs mehr als der Gewinner im Jahr 2024, Patrick Bertoletti aus Chicago. An seinen eigenen Rekord von 76 Hot-Dogs reichte Chestnut allerdings nicht heran.

Hot-Dog-Wettessen: Chestnut futtert sich wieder zum Titel

Es war das 17. Mal, dass Chestnut den Wettbewerb gewann. „Oh mein Gott, ich war nervös“, sagte er nach seinem Sieg dem Sender ESPN. „Bei den ersten Hot Dogs habe ich ein bisschen gepatzt, aber dann habe ich einen ziemlich guten Rhythmus gefunden.“ Ganz zufrieden war der 41-jährige Rekordhalter allerdings nicht: „Mein Ziel waren 70 bis 77“, sagte er. „Ich wollte wirklich ein bisschen mehr.“

Im vergangenen Jahr durfte Chestnut nicht bei dem von der Restaurantkette Nathan’s Famous veranstalteten Wettbewerb antreten. Der Grund: Der Hochtempo-Verschlinger von Würstchen hatte einen Vertrag mit Impossible Foods geschlossen, einem Hersteller von pflanzlichem Fleischersatz, der mit seinem bisherigen Sponsor konkurriert. In diesem Jahr wurde er dann wieder zu dem Wettessen zugelassen.

Chestnut hält auch Rekorde im Verschlingen anderer Nahrungsmittel – von Spargel bis zu Gyozas, also japanischen Teigtaschen. Die Vielfraß-Wettbewerbe sind in den USA allerdings nicht unumstritten. Kritiker meinen, sie senden eine falsche Botschaft in einem Land, in dem mehr als jeder dritte Erwachsene fettleibig ist. (dpa/mp)