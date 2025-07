40.000 Stücke gesammelt: „Star Wars“-Schöpfer stellt sein Museumsprojekt vor

Premiere für George Lucas (81) bei der Comic-Con in der Stadt San Diego: Zum ersten Mal nimmt der legendäre „Star Wars“-Schöpfer an einer der größten Comic-Messen weltweit teil. Mit stürmischem Applaus wurde der Regisseur, Produzent, Drehbuchautor und Kunstsammler empfangen. In der Gesprächsrunde mit Lucas, einem Highlight der Messe, ging es am Sonntag (Ortszeit) vor allem um das „Lucas Museum of Narrative Art“, das 2026 in Los Angeles eröffnet werden soll.

George Lucas plant Museum