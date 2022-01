33 Tage nach Weihnachten – zwei Personen bei Tannenbaum-Brand verletzt

Zu einen ungewöhnlichen Einsatz wurde die Feuerwehr Einhausen (Kreis Bergstraße / Hessen) am Freitagabend gerufen. In einem Einfamilienhaus wurde ein brennender Tannenbaum gemeldet. Und das 33 Tage nach dem Weihnachtsfest. Zwei Bewohner wurden verletzt.

Laut Polizei erreichte der Notruf gegen 23.35 Uhr die Rettungsleitstelle in Heppenheim. Der Anrufer, ein 60-Jähriger Bewohner, meldete, dass der Tannenbaum im Wohnzimmer des Hauses in Flammen stehe. Dieser war mit Echtkerzen ausgestattet. Die ausgedörrten Zweige und Nadeln fanden schnell Nahrung in der Flamme.

Bewohner unternahmen Löschversuche und wurden dabei verletzt

Wie die Polizei mitteilte, haben sich der 60-Jährige uns seine Frau (56) bei eigenen Löschversuchen verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen dann in eine Klinik. Der Brand, der auch schon auf Möbel übergegriffen hatte, hinterließ hohen Sachschaden. Das Haus sei zumindest für das Wochenende unbewohnbar, teilte die Polizei mit.