Nicht mit seinen Texten oder seiner Musik, sondern mit tausenden unechten Glatzen hat der Rapper Pitbull einen kuriosen Rekord aufgestellt.

Beim Konzert des US-Musikers Pitbull in London trugen am Freitag über 22.000 seiner Fans Latex-Glatzen. picture alliance / abaca | IPA/ABACA

Bei einem Konzert des US-Musikers im Londoner Hyde Park trugen am Freitag insgesamt 22.141 der rund 70.000 Besucher aufsetzbare Latex-Glatzen auf dem Kopf. Viele ahmten mit dunklen Piloten-Sonnenbrillen, angeklebten Ziegenbärtchen und Anzügen noch andere Kennzeichen des Rappers nach.

Der 45-Jährige dankte seinen Fans dafür, dass sie bei dem Konzert im Rahmen des Festivals „British Summer Time” trotz Temperaturen um die 30 Grad diesen völlig neuen Rekord aufstellten. „Rekord aufstellen, Geschichte im Entstehen”, erklärte der 45-Jährige zu der skurrilen Massen-Aktion, bevor Will Munford vom Guinness-Buch den Rekord offiziell bestätigte.

Fans kleiden sich wie ihr Idol

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In den vergangenen Jahren hat sich unter Pitbull-Fans der Trend entwickelt, sich bei Konzerten des Rappers wie ihr Idol zu kleiden. Damit, dass sie nun wie der Musiker eine Glatze trugen, trieben sie ihr Engagement auf die Spitze.

Für die 21-jährige Connie McGovern bedeutete das Aufsetzen der künstlichen Glatze schon ein gewisses Opfer, wie sie erzählte. „Ich glaube, ich habe sie zu früh aufgesetzt”, sagte sie. „Jetzt kriege ich sie nicht ab, weil mein Haar und mein Make-up durcheinander geraten sind, und ich muss zugeben: Sie geht nicht ab.”

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Der US-kubanische Rapper Pitbull wurde mit Songs wie „Give Me Everything”, „Timber” oder „Hotel Room Service” bekannt. Mit bürgerlichem Namen heißt der Grammy-Preisträger Armando Christian Pérez. (afp/mp)