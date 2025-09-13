21 Verletzte bei Explosion in einer Bar in Madrid

Nach einer Explosion in einer Madrider Bar hat der Zivilschutz mindestens 21 Verletzte gemeldet. Auch eine Wohnung über der Bar wurde beschädigt. Was über die Ursache bekannt ist.

Drei der 21 Geschädigten trugen schwere Verletzungen davon. Die Zeitung „El País“ berichtete unter Berufung auf die Behörden sogar von 25 Verletzten.

Ursache der Explosion sei vermutlich die Entzündung ausströmenden Gases gewesen, berichteten spanische Medien übereinstimmend auf erste Angaben der Feuerwehr. Zahlreiche Feuerwehr- und Rettungskräfte waren vor Ort, die Polizei sperrte die Straßen ab.

Der Zivilschutz der spanischen Hauptstadt veröffentlichte auf der Plattform X mehrere Fotos vom Unglücksort in dem Stadtteil Puente de Vallecas. Darin waren die weitgehend zerstörte Inneneinrichtung der Bar und aus dem Rahmen gesprengte Türen zu sehen. Zudem sei eine Wohnung über der Bar in Mitleidenschaft gezogen worden, berichteten spanische Medien. (dpa/mp)