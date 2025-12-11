16-Jähriger nahe Weihnachtsmarkt niedergestochen – Lebensgefahr!

Bei einem Messerangriff in Herford wird ein 16-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Die Polizei fahndet nach dem Täter. Was bisher über die Hintergründe am Rande des Weihnachtsmarkts bekannt ist.

Ein 16-Jähriger ist im ostwestfälischen Herford bei einem Messerangriff lebensgefährlich verletzt worden. Der Vorfall habe sich in einer Seitenstraße am Rande des Weihnachtsmarkts ereignet, teilte ein Sprecher der Polizei mit.

Messerangriff in Herford: Angreifer auf der Flucht

Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge kannten sich Täter und Opfer. Der Angreifer konnte flüchten und ist bislang nicht gefasst. Nähere Angaben zum Täter machte die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen zunächst nicht.

Das könnte Sie auch interessieren: Hamburger (31) mit Messer getötet: Rätsel um einen Linienbus

Der 16-Jährige habe eine Stichverletzung im Rückenbereich erlitten und sei zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte der Sprecher. Eine Mordkommission übernahm die weiteren Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden. (dpa)