16-Jähriger mischt TikTok auf: Alexis Loveraz erklärt Mathe – und ist nun Internet-Star

New York –

Mit der chinesischen App TikTok können Nutzer Musikvideos anschauen und selbst kleine Clips aufnehmen – meist handelt es sich hierbei um spaßige Tanzvideos oder verrückte Aktionen. Doch nun eroberte ein 16-Jähriger aus der Bronx die Plattform. Seine Videos könnten zu dem üblichen Programm nicht gegensätzlicher sein.

Alexis Loveraz hat eine Neigung für ein Schulfach, mit dem sich wohl die meisten extrem schwer tun: Mathe. Doch er versteht es nicht nur, er kann es auch gut erklären. Und das macht er seit Februar in kurzen Clips auf TikTok – und in längeren Videos auf Youtube.

New York: 16-Jähriger erklärt Mathe und Chemie auf TikTok

„Wenn du Hilfe in einem dieser Fächer brauchst… ich kann es dir beibringen“, schrieb der 16-Jährige unter seinen Post. Zur Auswahl stehen neben Mathe auch noch Chemie, Geometrie und Physik.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen relevanten Inhalt der externen Plattform Instagram, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich einfach mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte der externen Plattform Instagram angezeigt werden. Dabei können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Auswahl seiner Themen basiert dabei stets auf den Wünschen seiner Follower: Was diesen Probleme bereitet, erklärt er in seinem nächsten Video –anschaulich an einem Whiteboard und in einfachen Worten.

TikTok: Nutzer reagieren begeistert auf Mathe-Videos von Loveraz

Die Erklärungen des „TikTok“-Tutors kommen bei seinen Followern sehr gut an. Unter eines seiner Youtube-Videos schrieb eine Nutzerin: „Vielen Dank Alexis! Ich habe genau dazu einen Online-Test morgen! Du hast mir so viel beigebracht. Danke, dass du so ein gutes Vorbild warst!“.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach 46 Jahren! Schlechtes Gewissen? Leser bringt Buch zurück in Bibliothek

Alexis Loveraz hilft mit seinen Videos jedoch nicht nur jüngeren Schulkindern, auch ältere profitieren durch seine prägnanten Erklärungen. Ein Youtube-User schreibt begeistert: „Das ist so hilfreich! Deine Tiktoks sind erstaunlich schnelle kleine Erklärungen, aber dieses Video hat mich gerade die eine Sache gelehrt, mit der ich mein ganzes Highschool-Leben lang zu kämpfen hatte! Vielen Dank, mach mit den Videos weiter!“.