mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Blaulicht und Rettungswagen. In Stuttgart wurde ein 16-Jähriger angeschossen (Symbolbild).

Blaulicht und Rettungswagen. In Stuttgart wurde ein 16-Jähriger angeschossen (Symbolbild). Foto: picture alliance / onw-images

  • Stuttgart

16-Jähriger in Stuttgart auf Spielplatz angeschossen – Polizei startet Großeinsatz

kommentar icon
arrow down

Auf einem Spielplatz in Stuttgart fällt ein Schuss. Ein 16-Jähriger wird später verletzt am Nordbahnhof gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein 16-Jähriger ist auf einem Spielplatz in Stuttgart angeschossen worden. Der Jugendliche wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Stuttgart: In der Nacht kam es zum Streit

Zuvor soll es zwischen mehreren Menschen in der Nacht zum Streit gekommen sein. Der 16-Jährige wurde später mit einer Schussverletzung am rund sieben Kilometer entfernten Nordbahnhof gefunden. Zuvor hatte der SWR über den Vorfall berichtet.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Zahlen: So gefährlich sind Hamburgs Bahnhöfe

In der Nacht war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Beamte der Kriminalpolizei sperrten unter anderem den Spielplatz ab und sicherten Spuren. Um was es in dem Streit ging, war zunächst unklar. (dpa/nf)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test