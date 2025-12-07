16-Jähriger in Stuttgart auf Spielplatz angeschossen – Polizei startet Großeinsatz

Auf einem Spielplatz in Stuttgart fällt ein Schuss. Ein 16-Jähriger wird später verletzt am Nordbahnhof gefunden. Die Hintergründe sind noch unklar.

Ein 16-Jähriger ist auf einem Spielplatz in Stuttgart angeschossen worden. Der Jugendliche wurde schwer verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Lebensgefahr bestehe aber nicht.

Stuttgart: In der Nacht kam es zum Streit

Zuvor soll es zwischen mehreren Menschen in der Nacht zum Streit gekommen sein. Der 16-Jährige wurde später mit einer Schussverletzung am rund sieben Kilometer entfernten Nordbahnhof gefunden. Zuvor hatte der SWR über den Vorfall berichtet.

Das könnte Sie auch interessieren: Neue Zahlen: So gefährlich sind Hamburgs Bahnhöfe

In der Nacht war die Polizei mit einem Großaufgebot im Einsatz. Beamte der Kriminalpolizei sperrten unter anderem den Spielplatz ab und sicherten Spuren. Um was es in dem Streit ging, war zunächst unklar. (dpa/nf)