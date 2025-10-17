mopo plus logo
Krankenwagen des Bayerischen Roten Kreuzes mit eingeschaltetem Blaulicht im Einsatz.

Foto: picture alliance / CHROMORANGE | Michael Bihlmayer

  • Bolsterlang

13-Jähriger stürzt mit Fahrzeug 30 Meter in den Abgrund

Ein Junge fährt mit einem sogenannten Mountaincart den Berg hinunter. Weil er die Bremsen falsch bedient, kommt er von der Fahrbahn ab.

Ein 13 Jahre alter Fahrer ist bei einem Sturz mit einem sogenannten Mountaincart im Allgäu schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei kam der Junge am Donnerstag in Bolsterlang mit dem dreirädrigen Gefährt ohne Antrieb, das man für schnelle Bergabfahrten mieten kann, von der Fahrbahn ab, weil er beide Bremsen falsch bediente. Demnach stürzte der Fahrer zusammen mit dem Gefährt circa 30 Meter den Abhang herunter. 

Wie die Polizei mitteilte, erlitt der Junge schwere Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Zu seiner Rettung waren auch Kräfte der Bergwacht im Einsatz. (dpa/mp)

