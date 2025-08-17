mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Ein Schild „LWL Kinder- und Jugendpsychiatrie“ weist auf die Klinik in Paderborn hin.

In der „LWL Kinder- und Jugendpsychatrie“ in Paderborn soll eine 13-jährige Patientin eine Betreuerin mit einem spitzen Gegenstand angegriffen haben. Foto: picture alliance/dpa/Christian Müller

  • Paderborn

13-jährige Islamistin tötet beinahe Betreuerin

kommentar icon
arrow down

Schockierender Vorfall: Eine 13-Jährige soll in einer psychiatrischen Klinik eine Betreuerin angegriffen haben. Die 24-Jährige schwebte anfangs in Lebensgefahr.

Nach dem mutmaßlichen Angriff einer 13-Jährigen auf eine Betreuerin (24) in einer psychiatrischen Klinik in Paderborn hat sich der Gesundheitszustand des Opfers verbessert. „Die Betreuerin befindet sich nicht mehr in Lebensgefahr“, sagte eine Sprecherin der Polizei Bielefeld.

Das Mädchen soll die Frau am Samstagvormittag während des Kochens in der Küche mit einem spitzen Gegenstand angegriffen und so sehr verletzt haben, dass zunächst Lebensgefahr bestand. Die Frau kam in ein Krankenhaus. 

13-Jährige für U-Haft zu jung

Das Mädchen kam in Gewahrsam. Eine Untersuchungshaft komme aufgrund des Alters nicht in Betracht, hieß es. Die Polizei bildete eine Mordkommission. „Für die Allgemeinheit bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung“, hatten Polizei und die Staatsanwaltschaft Paderborn am Samstag erklärt.

MOPO

Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!
Diese Woche u.a. mit diesen Themen:
Mieten-Irrsinn: 1400 Euro für 18 Quadratmeter
Aus Rache geoutet: Ein bisexueller Pastor erzählt
Urlaub im Bezirk Mitte: Fünfter Teil unserer Ferien-Serie
Wilhelmsburg: Ein Projekt hilft älteren Menschen, Jobs zu finden
Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag
20 Seiten Sport: St. Paulis Transfer-Endspurt: Welche Baustellen noch offen sind
20 Seiten Plan7: Neues Burlesque-Festival in Hamburg

Die 13-Jährige befand sich aufgrund eines Unterbringungsbeschlusses in einer Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL). Grund für den Unterbringungsbeschluss war nach dpa-Informationen, dass sie islamistische Gewaltfantasien geäußert hatte. Ein Sprecher des LWL als Träger machte keine Angaben zu der 13-jährigen Patientin und verwies auf die Schweigepflicht.

Mädchen wurde „rund um die Uhr“ überwacht

Weil nicht ausgeschlossen werden konnte, dass von der 13-Jährigen eine Gefahr für andere Menschen ausgeht, bestand eine Überwachung „rund um die Uhr“, wie die Polizei weiter berichtete. In den Räumen der Klinik werde dies durch einen Sicherheitsdienst durchgeführt, für den der Klinikträger verantwortlich sei. „Außerhalb der Räumlichkeiten wurden durch die Polizei Kräfte vorgehalten, um im Falle eines Fluchtversuches eingreifen zu können.“

Das könnte Sie auch interessieren: Mordprozess im Hochsicherheitstrakt: Mutter erstochen, Polizisten gebissen

Über das mögliche Tatmotiv der Verdächtigen wurde zunächst nichts bekannt. „Ob eine politische Motivation vorlag, ist Gegenstand der noch laufenden Ermittlungen“, hatte die Polizei berichtet. (dpa/mp)

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test